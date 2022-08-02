美食博覽下周四開鑼　繼續不設試食　貿發局稱參展商增證「做到生意」

【有線新聞】美食博覽下周四起，一連五日會展舉行，疫情下場館內仍不可以飲食或試食。

今年的參展商有近1000個，展銷攤位有酒類、食品及節慶食品等，會場朝10晚10開放，門票25元、未滿3歲兒童及長者免費入場。配合消費券發放，超過九成參展商接受電子支付，不過因應防疫要求，入場人士必須用安心出行及疫苗通行證，跟去年一樣場館內不可以飲食或試食。

貿發局署理總裁張淑芬：「今年我們會繼續跟隨衞生防護中心的指引及會展會場的規矩，所以大會繼續不能夠安排試食。我們翻看數字，如去年參展商數目及今年參展商數目，其實今年比去年多，即我們的參展商去年有好的經驗，做到生意，所以今年回來支持我們。」