私家車作流動毒品倉　警拘一男一女涉販毒　檢逾6,000萬元K仔可卡因

【有線新聞】警方拘捕一男一女涉嫌販毒，以私家車作毒品倉庫，檢獲市值逾6,000萬元毒品。

檢獲包括69公斤疑似可卡因、小量俗稱K仔的氯胺酮。警方星期一在黃大仙一個停車場截查一男一女，在他們手持的膠袋檢獲疑似氯胺酮，又在他們的私家車及家中檢獲疑似可卡因及5克霹靂可卡因。被捕男女分別60歲及25歲，兩人無業，是親密朋友關係，警方指兩人租用私家車作毒品倉庫。

毒品調查科行動組第三隊總督察湛耀光：「他們利用私家車作為流動的毒品儲藏倉庫，作出掩飾，他們可以在有需要時，迅速將私家車連同毒品駛往不同地方，方便匿藏，逃避執法人員的追捕。」