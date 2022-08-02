增4123宗確診、多11死　滿50歲周四起可打第四針

【有線新聞】本港新增4,123宗確診、3,889宗是本地感染，死亡個案重上雙位數，有11宗。政府宣布周四起，50至59歲人士可打第四針，減低重症及死亡風險。

新增的11宗死亡個案中，包括早一日公布的22個月大腦病變女嬰，其餘10名死者介乎65至96歲，當中4位來自院舍、有一名65歲男子有末期肺癌，相信死因與癌病有關。

繼上星期三後，死亡個案再次升至雙位數，有急升趨勢，醫管局總行政經理劉家獻：「一個月前，每日一至兩宗或兩至三宗死亡個案，上星期二（三）達到十宗，中間宗數有起跌，平均每日5、6宗，今日去到11宗，死亡個案數字上升與確診人數上升有關係。」

政府專家強調，打齊三針有效減低死亡率，第四針開放予50至59歲合資格人士接種，星期四起可以網上預約，與第三針須相隔最少3個月。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌：「50至59歲如果沒有打針，死亡風險是0.86%，相反接種一針是0.17%、兩針是0.06%、三針是0.01%。不少這類群組的人已經接種三針，因為抗體會隨時間下跌，即使T細胞反應相隔6至9個月也會稍為下降，所以50至59歲群組建議接種第四針。」

另外383間學校呈報549宗確診，14間學校有個別班級要停課。