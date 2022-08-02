去年議辦看《幻愛》捱告票　周冠威等40人全撤控　前區議員促交代撤控原因

【有線新聞】前區議員朱江瑋去年8月在辦事處放映電影《幻愛》，40多人被票控違反限聚令。事隔一年，他說警方已經撤控，包括拒交罰款的導演周冠威。

看這場戲換來每人5,000元的告票，誰知一年後，他們分別收到警方或律政司通知，說已經撤控，會退回罰款，包括電影《幻愛》 的導演周冠威。

周冠威：「猜不到的，因為事件弄得如此大，最後不控告我們，有6位在場人士找律師控告政府、來控告這個執法（行動），如果沒有這個小的抗爭，會不會帶來這個結果？我也有質疑。」

質疑的還有舉辦活動的朱江瑋，他說政府應該交代撤控原因，前油尖旺區議員朱江瑋：「好像是，對不起也沒有說，我們弄錯了，退錢給你，這樣便算了。其實文明社會不應該是這樣，無人問責，這麼大陣仗，其實有沒有人做錯？當時執法考慮是怎樣？」

警方徵詢律政司意見後撤銷票控，但未有交代原因。