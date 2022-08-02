新型矽膠膜　拉扯間顯現幻變色澤　助時裝「動態變色」　憑色辨繃帶鬆緊

【有線新聞】美國麻省理工學院的專家發明了一種新型薄膜材料，拉扯時會像變色龍一樣連續變色，可以用於時裝或者醫學等範疇。

如果大家有留意大自然，這種幻變的色澤可能似曾相識，蝴蝶的翅膀、貝殼的內層在不同角度看也會變色，但今次令這塊膜變色的不是角度，而是拉扯程度。

麻省理工的專家參考蝴蝶及貝殼的反光原理，設計了這種新材料。它的底層是矽膠，然後以類似全息照片的技術，在表面鍍上一層反光薄膜。當矽膠伸展拉長，反光表面的納米紋理會改變、反射不同波長的光，所以呈現不同的顏色。

研究人員表示製作工序適合大規模生產，成品要多大塊也可，亦可以預印各種圖案；應用方面，除了用作衣料設計動態變色的時裝，亦可以用在醫療方面，例如加在繃帶上面，包紮時只要望一望顏色變化，就知道繃帶是否拉得夠緊。