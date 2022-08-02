佩洛西訪台｜吳釗燮迎接　據報晤蔡英文　與民運人士、在台港人會面

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西晚上11前飛抵台灣，是相隔25年再有眾議院議長到當地，中方提出嚴正交涉，外長王毅批評，美方在台灣問題上背信棄義，政客公然玩火，決不會有好下場。

載著美國眾議院議長佩洛西的專機，周二晚10時45分抵達松山機場，此站事前並未列入亞洲之行的公開行程，外長吳釗燮到場迎接。

佩洛西在《華盛頓郵報》撰文解釋訪台決定，指北京近年加劇台海緊張局勢，派戰機、轟炸機到台海，令美方認為解放軍似乎是準備武統台灣。她指美國反對單方面改變台海現狀，此行是為了展現美國對台灣的堅定承諾，將與台方討論促進美台共同利益，包括推進自由和開放的印太地區，同時強調訪台絕對不會與《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證互相牴觸。

她之後直接前往下榻的台北君悅酒店，台北市警方一連兩日動員過千警力，並實施高規格管制。

報道指佩洛西周三早上會先到訪立法院，其後與蔡英文總統會面、午宴，下午會到新北的景美人權文化園區，美國在台協會已安排民運人士、在台港人與佩洛西會面，包括吾爾開希、銅鑼灣書店店長林榮基等，之後轉往南韓訪問。

根據航班追蹤網站，佩洛西的專機由吉隆坡出發，飛越印尼加里曼丹島，再向北飛行、沿著菲律賓外海飛去台北。