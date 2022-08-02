動漫節閉幕人流旺　參展商稱市民消費意欲強生意大增

【有線新聞】一連五天的動漫電玩節閉幕，參展商說人流較去年多，市民消費意欲強，貨品銷量大增。

扮演自己最喜愛的角色，勁歌熱舞帶動會場氣氛，來到最後一天，當然要把握機會與他們拍照留念。

角色扮演者月餅：「我見到很多角色扮演者都是穿著兔女郎（服裝）。（是否很多人找你拍照？）對。（覺得怎樣？）都開心，因為自己扮演的角色好像被認同。」

角色扮演者Lemon Cat：「放學後立刻回家，化妝後來會展這裡。很熱鬧，最後一天這麼多人來，沒有想過，即是第五天，現在平日可能仍有人在上班，但會場內仍有很多人。」

沒錯，真的很多人，賣熱門動漫周邊商品的攤檔有人流管制，外面大排長龍。至於這一檔擺「空城計」，不是因為它的貨品不吸引，而是已經被一掃而空。想促銷的攤檔就紛紛推出優惠，這檔「六折起」，那檔就再便宜一些，「半價」有交易，多間參展商都說生意喜出望外地好。

參展商Eva：「我見到家長及青少年都很願意花錢，400、500元都走不掉。因為不能去旅行，疫情關係，可能金錢留在香港消費，如果消費券可以早些派發，對銷售會有更大幫助。」

一款卡通人物的產品賣得特別好，參展商說最近有電影上映帶挈銷量，所以不用刻意減價促銷。