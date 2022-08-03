粉嶺貨倉三級火未救熄　燒焦男性遺體料為貨倉員工　消防：現場儲存大量糧油食品

【有線新聞】粉嶺一個貨倉發生三級火，消防在火場發現一具燒焦男性遺體，相信是貨倉員工。有一人受傷送院，火警未救熄，起因仍在調查。

鋅鐵貨倉火光熊熊，濃煙湧出升上半空，不時傳出爆炸聲，消防到場拖喉灌救，在高位射水。現場是沙頭角公路軍地北村，清晨5時許一間貿易公司貨倉著火焚燒，面積約60乘60米，火勢猛烈，個多小時後升為三級。

署理消防區長陳敬強：「現場有倒塌危險，加上我們要遠距離取水。今次火警中使用無人機，在火警上空進行火警監測；亦出動了滅火機械人，協助救火及火警監測工作。貨倉儲存了大量糧油食品，在救火過程中，很多糧油食品的罐、玻璃樽爆破，所以可能（導致有爆炸聲）。」消防開動四條喉及派四隊煙帽隊灌救，火勢在下午1時才受控。消防在貨倉地上發現一具燒焦的男性遺體，家人到場了解，起火原因仍在調查。