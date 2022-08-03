佩洛西訪台｜抵總統府獲授勳　指美台團結前所未有重要　蔡英文形容大陸軍演無必要

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西展開對台訪問，在總統府獲蔡英文接見。佩洛西強調美國與台灣團結是前所未有地重要；蔡英文則感謝對方來訪，稱台灣面對軍事威脅不會退縮。

前一晚才抵台，美國眾議院議長佩洛西在總統府獲蔡英文迎接。蔡英文先向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，表揚及感謝對方堅定支持台灣，推動台美友好合作的卓越成就。

佩洛西表示代表美國議員一同虛心接受授勳殊榮，強調美國就安全共同利益、經濟，承諾堅定支持台灣。佩洛西：「今天，我很自豪地率團訪台，明確表明我們不會背棄對台灣的承諾。如今前所未有地，美國與台灣的團結至為關鍵，這正是今日此行要傳達的訊息。今日的世界面臨民主與威權之間的抉擇，美國捍衛民主的決心，不論在台灣這裡以至全世界都堅定不移。」

蔡英文則歡迎佩洛西來訪，稱敬佩對方勇於對抗有違民主價值的言行，期望加強對美合作、鞏固關係，並強調台灣面對軍事威脅不會退縮。蔡英文：「台灣會盡最大努力來強化本身自我防衛力量，並致力維護台海和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的一個關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區以及全球貿易及供應鏈的穩定發展。」

兩人閉門會談後一起見記者，佩洛西重申美國支持台灣，讚揚台灣的民主制度是區內榜樣。佩洛西：「（台灣）演示民主使此地變得更強大，與中國大陸形成強烈對比。香港發生的事正是最有力證據，一國兩制並無得以落實。」

蔡英文則提到大陸以軍事行動回應佩洛西訪台，形容軍演無必要，稱台灣對建設性對話持開放態度，會與各方合作以維持穩定和平。