反黑警計劃請人扮賭客再拉人　3人串謀妨礙司法罪成、1人脫罪　下月判刑

【有線新聞】4名反黑組警員在掃蕩賭場前，設局安排多人假裝賭客及藏起賭具，被滲入賭場的臥底探員揭發，其中3人串謀妨礙司法公正罪成，還柙至下月判刑。

警員張子健串謀妨礙司法公正罪名不成立，離開區域法院。同案的傅裕文、賴福康及警長趙廣林罪成，他們在2018年案發時駐守荃灣警區反黑組。

本案由一名滲透賭場的臥底探員揭發，他收到賭場負責人指示運送釣魚遊戲機、現金入錢機等，負責人又叫他聯絡被告賴福康。賴福康帶臥底到荃灣警署與其他被告見面，他們詢問臥底釣魚遊戲機的玩法，指示他如何佈置賭場，例如放置香煙、飲品等，又要求安排假扮賭客，以1,500元至5,000元作為報酬，計劃同年6月22日到場掃蕩，最終行動取消。

法官裁決指證人證供誠實可靠，清楚認出三名被告，裁定他們罪成。不過證人認錯張子健的衣著，而且他沒有跟其他被告交流，未能在毫無合理疑點下證明他有份參與，裁定罪名不成立。

辯方求情指三名被告服務警隊多年，表現獲得嘉許及有良好品格，因為本案已經失去工作和長俸、失去清白、蒙上永久污名，沒有證據顯示他們貪污，本案不涉及收受利益。辯方又指案件沒有量刑指引，希望法官酌情考慮輕判，3名罪成的被告還柙到下月16日判刑。