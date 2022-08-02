佩洛西訪台｜解放軍台灣周邊聯合海空實彈射擊訓練

【有線新聞】解放軍東部戰區周二深夜起在台灣周邊多個空域進行聯合海空實彈射擊訓練，包括常規導彈試射，表明行動是對美國消極舉動的嚴正震懾，亦是對台獨勢力的嚴重警告。另外解放軍未來幾日會舉行多場軍事演習。

東部戰區周二晚開始，陸續在台灣周邊展開聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射，強調行動是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力的嚴重警告。

東部戰區副參謀長顧中：「這次聯合軍事行動是針對美和台當局在台灣問題上的危險舉動，所採取的必要舉措，戰區組織多軍兵種部隊成體系全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目，針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。」