首宗國安法刑期上訴案　「二代美國隊長」得直、減刑9個月　官：執意犯案情節嚴重

【有線新聞】首宗國安法刑期上訴案，煽動分裂國家罪成的「第二代美國隊長」馬俊文上訴得直，由監禁5年9個月減刑至5年。上訴庭維持案件屬於情節嚴重，但認為被告刑責仍然相對較輕，應貼近最低刑期。

馬俊文被控前年8月至11月期間，在20個場合宣揚港獨，煽動他人分裂國家罪成，判監5年9個月，他不服刑期提出上訴。判詞說國安法在制定處罰時，分為情節嚴重和情節較輕，但沒有條文界定，既然立法原意是與本地法律兼容互補，因此適用本地判刑的原則。著眼點是被告的行為所引起的實質效果、潛在風險和可能影響，列出了10個考慮因素。判詞說國安法實施後，被告仍執意犯案，無疑嚴重加劇損害國家安全及法治的風險，他公然貶損國安法，是假的、兒戲和裝飾，甚至說根本不值一提；又說宣揚港獨不違法，嚴重挑戰國安法權威、香港憲制及法治的根基，亦會混淆視聽、誘使他人誤信，增加引致他人分裂國家的風險。

被告選擇在每月21日等高風險的敏感日子在大型商場犯案，接受傳媒訪問。又在社交頻道發起活動，慫恿從校園入手、滲透到社會，以年輕學生為煽動對象，是極不負責任、亦加重罪責。雖然不涉及周詳精細的計劃，但並非毫無章法，有一定的步驟和層次，不能抹煞有人被煽動。被告在求情信提到要全民勇武、武裝起義，判詞指如果說被告是無知，誤以為行使言論自由是毫無理據、與事實不符，被告沒有使用武力，亦不會令情節變輕。

上訴庭維持案件屬於情節嚴重，考慮整體情況，認為被告刑責仍然相對較輕，量刑應貼近五年的最低刑期，裁定上訴得直，改判監禁5年。