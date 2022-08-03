增4547宗確診、多4死　確診趨增　穩定病人將陸續轉送私院

【有線新聞】本港新增4,547宗確診，當中有4,321宗是本地感染。醫管局說，已將40、50名情況穩定的確診者轉到私家醫院，未來會陸續轉移，以騰出公立醫院的病床。

新增的4,547宗個案中，有164人需要入院，現時一共有1533人正在留醫。因應近日確診個案增加，醫管局說會安排情況穩定的病人，轉去私家醫院接受康復或療養，騰出公立醫院的病床接收確診及危急的病人。

醫管局總行政經理劉家獻：「病床使用率方面，我們還有空間可接收一些新冠病人，但我剛才都提及，我們除了新冠病人外，其實還有一些非新冠病人，每日都入院接受治療。我們現時轉院的其實大部分、300多張床，只有20多張是新冠（病人）。」

死亡個案有4宗涉及三男一女，介乎84至89歲，有三人都係未打齊三針，包括一名89歲婆婆，本身曾經中風及患有高血壓等，離世前兩、三日出現發燒及上呼吸道感染的徵狀，但一直沒有檢測亦無求醫，直至周二在家中昏迷，送院後不治。劉家獻：「這個婆婆其實都發燒了兩日，又吃得不好，盡快做測試，最好就盡快看醫生，你說如果不便出去、測試是陽性的話，其實現時我們可以打電話，或者致電我們的熱線。」

學校方面，多330間學校呈報個案，涉及437名師生。