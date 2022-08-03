港大收八名SEN生　聽障生盼成聽力學家助同路人　肌萎生信努力可衝破限制

【有線新聞】港大取錄8位有特殊學習需要學生，包括重度弱聽及脊椎肌肉萎縮症患者。校方表示會在設施及教學上配合他們的需要，但不會降低學業要求。

梁梓朗：「我是天生已經是聽障。」自小要靠助聽器及讀唇的梓朗，讀書多麼艱苦都全力以赴，最終文憑試考獲最佳5科23分成功入讀港大工程科學系，目標是做一位聽力學家，梁梓朗：「會想研發助聽器幫助我或是其他聽障人士，可以聽得更多、更清楚、更好。想做聽力學家，是因為我由小到大都受助於聽力學家，我在想如果我自己是聽障，亦可以幫助聽障的人，由他們的角度出發，我覺得會更加好。」

9月會跟梓朗一起進港大的，還有脊椎肌肉萎縮症患者林育姍，喜歡動物的她選讀理學院，希望主修生態學及生物多樣性學，林育姗：「可能有些實地考察要外出活動，亦要進實驗室做實驗，可能這方便會遇到挑戰或困難，但我相信沒有無法解決的困難，只要我努力去試，學校不斷給予支持，支持我做想做的事，我相信可以衝破一切的限制。」

港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩：「其實這批同學都有很多才能、優點，換過來其他人都可以向他們學習。一般我們都希望約見他們，去評估一下他們有何需要，我們希望可以制訂到一個度身訂造、適合他們的支援計劃。」

港大表示以往都試過容許有特殊需要的學生，有較長的考試時間，但強調不會對他們降低學業要求。