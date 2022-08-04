故宮館展第二批國寶書畫　虞世南《蘭亭序》、顧愷之《洛神賦圖》最矚目　11月改歐洲畫展

【有線新聞】開館一個月的香港故宮文化博物館更換特別展品，從北京運來第二批國寶級古代書畫，展出到下月4日。

「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」，這篇王羲之的《蘭亭序》真跡早已失傳。今次展出的版本相信是唐太宗書法老師虞世南所臨摹，清代乾隆皇帝特別喜歡，還將它刻在圓明園的亭柱上，奉它為「蘭亭八柱」之首。另一乾隆御書房珍藏亦送了來香港展出，這幅畫講述曹植及洛神之間淒美的愛情故事，是北宋時期臨摹名畫家顧愷之的作品《洛神賦圖》。

香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭︰「將《洛神賦》整個場景畫出來，就是從男女主人公他們邂逅、相遇，然後他們之間有交往的過程，然後到最後分離，分離後曹植依依不捨、不願離去。人和山差不多大，這個比例是有點失調，說明這幅畫年代久遠，因為它體現出早期繪畫那種很古樸、很稚拙的風格。」

其餘13件國家一級文物包括南宋畫家馬遠的《水圖》，繪畫出12個不同季節、不同地點的水景；還有《江山秋色圖》展現壯麗山河的氣派，即日起會在故宮文化博物館的特別展廳展出一個月至9月4日，之後送回北京。博物館下個月會換另一批北京故宮的珍品，到11月就改為展出歐洲巴洛克時期的油畫及雕塑，讓市民同時認識中西文化的歷史。