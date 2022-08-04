一號風球續生效　天文台料下午2至4時取消所有風球訊號　下周初或再打風

【有線新聞】一號戒備信號生效，天文台考慮於下午2時至4時取消所有熱帶氣旋警告信號。

位於廣東東部的熱帶低氣壓集結在香港東北偏東約90公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過廣東並逐漸減弱。天文台指該熱帶低氣壓對本港的威脅正逐漸減除，考慮在今日下午2時至4時取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台指未來一兩日繼續有雨和雷暴，星期日短暫時間有陽光，其後天氣可能轉差。高級科學主任張冰︰「這些與熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，會在今天繼續為廣東沿岸帶來狂風驟雨和雷暴。下星期初至中期有另一個低壓區會在南海發展，帶來不穩定天氣，並且有機會發展成熱帶氣旋，但路徑和強度變化仍然有變數。」