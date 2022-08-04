東盟聲明關注周邊局勢促避免挑釁行為

【有線新聞】東盟外長會議期間針對兩岸局勢發表聲明，表示關注緊張局勢，促請各方避免挑釁行為。出席相關會議的中日外長原定雙邊會談取消，中方表明是不滿日本在內的七國集團，發聲明關切解放軍軍演。

外長王毅在柬埔寨金邊出席東盟與中國等一系列外長會議，強調加強合作。不過會議正值解放軍在台灣周邊多個海空域開展軍演，外界聚焦台海局勢。

東盟成員國外長周三在會議以外時間亦討論過海峽兩岸局勢發展，其後發表聲明，指關注國際和地區動盪，尤其是近日鄰近東盟地區的事態發展，會破壞地區穩定。最終可能引致大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預測的後果。

聲明促請各方以最大程度克制，避免挑釁行為，同時重申東盟成員國支持一個中國政策，認為各領導人要以智慧和責任，維護多邊主義和夥伴關係，實現和平及穩定等共同目標。東盟隨時準備發揮作用，促進各方對話，緩和緊張局勢。

在北京，外交部發言人說，東盟聲明指的「挑釁行動」，是美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，中方被迫防守反擊；又證實取消原定周四王毅與日本外務大臣林芳正在金邊的雙邊會晤，以示極為不滿日本等七國集團成員，發表無理指責中國的聯合聲明。

七國集團早前聲明指，中方無理由以佩洛西訪台作為軍事行動的藉口，令局勢有不必要升級的風險。