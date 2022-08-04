海關破新界車場貨櫃億元私煙案　兼搗觀塘住宅私煙倉　共拘六人

【有線新聞】海關在觀塘一個居屋單位及新界多個戶外停車場，檢獲超過5,700萬枝私煙，市值約1.6億元，6人被捕。

其中兩名疑犯被黑布蒙頭、鎖上手扣，押返北角海關總部調查。海關星期四早上，在觀塘鯉逸閣一個住宅單位搗破私煙儲存倉庫，並在屋苑停車場發現一輛懷疑用作分銷私煙的車輛，檢獲約8萬枝私煙，市值約20萬，兩男兩女被捕，包括懷疑到單位補貨的男子。

另外，海關上星期亦分別在粉嶺、元朗、青衣及屯門多個停車場擺放的6個貨櫃內，找到5,700萬枝私煙，包括一些本地不常見的香煙牌子，市值約1.6億元，拘捕兩名男子。

海關估計這批香煙經水路運來香港，犯案手法與七月初另一宗案件相似，正調查兩者有沒有關連，海關稅收調查第一組高級督察林威杰：「一般來說私煙集團會用偏遠地區的鐵皮場或貨櫃場收藏私煙，今次他們改用一些停泊了重型貨車的停車場存放私煙，海關相信這批私煙除了供應本地市場外，經重新包裝後會經水路或空運的方式，轉口到海外其他地方，經過我們初步評估，大約會有三成私煙轉口到海外。」

海關今年首7個月共檢獲3.3億枝私煙，較去年同期增加三成七，會加強源頭堵截，又呼籲青少年不要為賺快錢，協助私煙集團分銷。