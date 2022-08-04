彭博：白宮游說民主黨員煞停《台灣政策法》

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西訪台，觸發台海局勢進一步緊張。《彭博》報道，白宮正游說民主黨參議員，希望煞停表決《台灣政策法》，避免影響一個中國政策。

美國參議院周三因為須臨時審議芬蘭和瑞典加入北約議案，令到原定召開的參議院外交關係委員會押後。原本排在議程須審議的《台灣政策法》同樣要讓路。

彭博引述知情人士報道，拜登政府認為《台灣政策法》效果適得其反，會干擾數十年來的美國戰略模糊政策。白宮正游說民主黨員煞停法案，

民主黨的參議員墨菲表明，關注這條法案將美台拉近，現階段不是拋棄40多年政策的好時候，他又指法案押後至9月表決，且可能重新修改。

眾議院議長佩洛西本周訪台令中美關係陷入低谷。報道指，法案有可能令中美在台灣問題更為緊張。

《台灣政策法》由曾訪台的參議院外交關係委員會主席、民主黨的梅嫩德斯和共和黨參議員格雷厄姆在6月提出，包括向台灣提供45億美元安全援助，支持台灣參與國際組織，賦予「主要非北約盟友」地位，推動駐美代表處更名為「台灣代表處」。

梅嫩德斯在《紐約時報》撰文，指美國戰略應著眼於威懾與約束北京的行為，隨著北京在軍事、經濟、外交、價值觀等挑戰美國，美方正在制定新願景，確保未來可協防台灣。

格雷厄姆斥責白宮試圖阻礙法案，批評拜登政府對華軟弱，強調若把法案提交參議院，將獲得壓倒性支持。