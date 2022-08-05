海關2個月破38宗大麻案　估值逾4千萬　指常把大麻花混入藥材掩人耳目

【有線新聞】海關過去兩個月破獲38宗大麻類毒品案，其中35宗都在機場截獲，檢獲123公斤毒品，估計市值1,600萬

海關在機場檢獲的大麻類毒品，大部分是大麻花、大麻草及樹脂，主要來自北美。毒販為了掩蓋大麻的獨特氣味，常以真空處理或利用多層物料包裝，例如將大麻花抽真空後混入藥材中，利用藥材濃烈的氣味和相似的外表作掩飾。亦有毒販將大批毒品虛報為衣物、茶葉等較輕物品企圖魚目混珠。

海關機場科高級督察劉子俊：「我們發現部分的毒販會利用這種實則虛之、虛則實之的方法，把大批的毒品運送，而不加以任何花巧的包裝，就像我早前提及蒙混過關的情況一樣。從以上的案件可以看到，無論販毒分子如何隱藏大麻的氣味，以及利用五花八門的收藏手法，海關人員都能打擊毒品的販運。」