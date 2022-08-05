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2022年08月05日
港聞
新聞資訊
港大醫學院新大樓落成 劉澤星：畢業生須與全球競爭 語言非海外或內地醫生障礙
【有線新聞】港大醫學院新學術大樓落成，剛上任的院長劉澤星說疫情嚴峻，要保住醫療體系，以免影響非新冠患者。
已進駐大樓的護理學院，有模擬嬰兒和病人作教學，學院計劃再增設兩幢教學大樓，期望2024年及2027年落成。這個星期履新的劉澤星表示，港大醫科畢業生將來要與內地和海外的醫科生競爭，不相信語言會成為非本地培訓醫生的執業障礙。被問到如何平衡院長與政府專家顧問的工作，他說會盡力。
劉澤星：「我經常跟大家說，我真的不是甚麼抗疫專家，抗疫方面盡量每早不只留意新聞、不同科學雜誌新的發表，真是頗辛苦。每天很多新數據湧現、盡量做。」
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