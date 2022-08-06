會展音樂頒獎禮刪舞台機關　主辦方用65噸大石壓台：未遇過如此高規格要求

【有線新聞】MIRROR演唱會事故後，政府加強規管舞台結構安全，有演出主辦單位稱與屋宇署開會後，決定刪減舞台機關和高台，又用65噸的大石加重台底。不過屋宇署回覆本台說，沒有與主辦方會面或要求改動。

會展晚上舉辦音樂頒獎禮，預計50多人表演及6,000名觀眾入場。根據本台得到的片段，主辦方幾日前找了兩部大貨車停泊在舞台前方，用上面的大石壓實舞台。活動創辦人連日在社交媒體發布相片，說有燈架「被消失」，因為被通知底台重量要有40噸以上才可以掛額外燈架。結果花了10萬元搬運費用65噸大石加固舞台，形容是「換一個平安安心」。

大會回覆我們說聘請的註冊結構工程師與屋宇署開會後，決定刪減全部舞台機關和高台，形容從未遇過如此高規格要求，但製作團隊會努力配合，令活動安全進行，亦能保留原有舞台設計。

按程序，今次活動是要向食環署申請臨時公眾娛樂場所牌照，據了解主辦方聘請的註冊結構工程師，已按規定簽署證明書聲明結構沒有問題，遞交負荷計算資料等。場地擁有人會展回覆說會跟從康文署的短期安全措施，要求租場人士停用懸掛高空的機械裝置等，亦會聯絡未來數月活動主辦機構，確保他們遵守舞台安全指引。

屋宇署回覆說，沒有與主辦單位會面或要求刪減、改動舞台機關。不過署方收到主辦方結構工程師提交臨時構築物的資料，評估後認為結構安全。屋宇署已回覆食環署，不反對向活動發出臨時公眾娛樂場所牌照。