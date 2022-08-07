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2022年08月07日
港聞
新聞資訊
全民運動日｜多項康樂設施免費 市民倡每周一次 李家超楊潤雄體育館打拳
【有線新聞】今日是全民運動日，康文署開放多項康樂設施供市民免費使用。
夏日炎炎，當然去泳池游泳，不游都來浸水，因為全民運動日入場免費。
黃先生：「香港政府提倡每日要運動半小時，應至少每月辦一次，最好一星期一次。」
曾先生：「對健康有益的公用設施多免費開放比較好，不用收費可減低負擔。」
想留在室內有冷氣下運動也可以，她和朋友來打球砌磋，盧女士：「免費的？大家免費可以運動當然最好。」
部分體育館放了一些運動機器供市民試玩，正在玩的這部划艇機加入了香港元素，即使在室內，都可以體驗在城門河賽艇的感覺。
行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等，去到荃灣體育館落場打拳，逗留約半小時後離開。
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