葉劉淑儀指不必犧牲高球場建屋、冀政府審慎考慮　公屋聯會指公衆已作完整討論

【有線新聞】上屆政府建議收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中9公頃會興建公屋等。行政會議召集人葉劉淑儀認為不必犧牲高球場，希望現屆政府可審慎考慮。

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的32公頃土地，租約明年九月屆滿。上屆政府研究後說用地最北邊的約9.5公頃，生態價值較低，建議興建約1.2萬個公營房屋單位，屆時可容納超過3.3萬名居民。

行政會議召集人葉劉淑儀希望現屆政府審慎考慮這個做法。葉劉淑儀︰「收回32個洞的球場是上屆政府的決定，環評亦明顯表示最多只是收回9公頃。如果在這麼狹窄的地方加三萬居民，北區區議會表示反對，上水鄉事委員會亦表示反對。我希望政府如果他經常說自己是聽民意，他要審慎考慮，是否應該堅持上屆政府的做法，來破壞一個這麼有歷史、這麼有生態價值的球場呢？」

曾經建議收回整個高球場的公屋聯會說看不到理據要收回決定。公屋聯會總幹事招國偉︰「當時民意民情有一個完整的討論，如果擔心9公頃土地內有這麼多單位會影響區內情況，會不會有數量上的調整，並非將整個項目取消。經過比較長、五個月公眾諮詢，如果純粹某些選項、部分人認為不妥當而去取消決定，是否應該重新做一次諮詢。」

招國偉又說現時房屋供應緊張，認為應該同時發展球場用地與北部都會區來解決供應不足的問題。