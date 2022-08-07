葉劉淑儀指中方反制美方措施不影響香港　另批英再放寬BNO簽證違中英聯合聲明

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西訪台後，中方宣布一系列反制美方措施，行政會議召集人葉劉淑儀認為這些措施不影響香港。另外，她又強烈譴責英國再放寬BNO簽證計劃是違反當年的承諾。

美國眾議院議長佩洛西訪台，葉劉淑儀認為事件令中美關係更緊張，但內地採取的反制措施不影響香港，「今次看到北京很聰明，完全避開經貿方面。所以有人說我們是否需要禁止台灣貨品入口，其實不必要，對不？北京都不做，你做來為何？」

英國放寬BNO簽證計劃，97後出生的港人，只要父母其中一方持有BNO，就可以獨立身份申請。回歸前後曾擔任入境處處長的葉劉淑儀批評英國違反承諾，「強烈譴責英國違反1984年

與北京簽署有關國籍的互換備忘錄。英方因為國籍法很複雜，表明七一之後就不會再給港人BNO身分，即是她自己違約，她自己經常批評他人違反中英聯合聲明，其實就她違反。」

她又批評英國的議會制度封閉，首相亦並非由普選產生，「所謂民主其實是封閉，以及她的選區很小，她有650個議席，每個選區約7、8萬人，少過我們立法會選區很多，她很多人數萬票就勝出。若要計算票數，民意授權低過我們所有立法會議員。」

她說雖然有人才選擇離開香港，但相信只要本港逐步通關，就能吸引人才，又認為今屆政府開局良好，有信心在特首李家超領導下，可逐步破解不同問題。