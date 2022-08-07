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2022年08月07日
港聞
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許樹昌料確診趨升 增幅視乎BA.5會否變主流 中心稱不排除BA.4/5成主流
【有線新聞】政府專家顧問許樹昌估計，本港確診數字未必會回落，要視乎Omicron BA.5變種病毒會否成為主流，導致確診個案飆升。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「港大的病毒即時繁殖率仍超過1.2，反而可能會慢慢上升的趨勢，會否再上升多一點？就十分視乎Omicron BA.5會否變成主流，因為大約一至兩星期前，BA.5都只是大約1至2%，但到昨日（周六）已接近一成。如果你看看新加坡的例子，新加坡BA.5佔了35%，確診數字可以大量飆升。」
衞生防護中心說BA.4或5的感染人數仍在增加，難以估計日後會否急速傳播，不排除日後會變成主要的流行病毒株。
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