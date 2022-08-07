香港成立戶外羽毛球總會　推廣新興運動

【有線新聞】香港成立戶外羽毛球總會，讓市民認識及接觸，這項世界羽聯近年推廣的新興運動。

想打羽毛球苦惱租不到場，戶外羽毛球或可幫忙，無論沙地、石屎地或草地，只要夠空曠，隨時隨地都可以打。打法與傳統羽毛球差不多，但羽毛球有不同。

香港羽毛球代表伍家朗︰「它是特製的，球的重量與我們平時打的羽毛球也不同，加上室外都要自己計算風向。因為將球打過去，若大風也會將球吹向另一方向，這個也要在腦海中預先計算。」

打戶外羽毛球時會受到風的影響，所以球會用尼龍造、較重。至於球拍，羽聯建議選擇較低的拉線磅數，介乎17.5至20磅左右，減少斷線機會。

除了單打及雙打，還有三打三，球員不可以連續接兩次球，前場兩邊都有2米禁區，不可以進入揮拍，採用五局三勝制，每局打11分。

為推廣這項新興運動，亦特別成立戶外羽毛球總會，未來舉辦全港錦標賽。