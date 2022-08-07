據報美印將於中印邊境舉行聯合軍演

【有線新聞】美軍據報將於10月聯同印度，於鄰近中印邊境山區舉行聯合軍演，聚焦高原作戰訓練，被視為拉攏印度牽制中國。

美國和印度據報於10月中，展開為期約兩周的「準備戰爭」年度聯合軍演 ，兩國傳媒均引述軍方消息指，演習選址印度北阿坎德邦、距離中印邊境實際控制線不足100公里的海拔3000米山區，聚焦高原作戰訓練。

去年的「準備戰爭」演習，在阿拉斯加針對訓練適應寒冷天氣及山地作戰，之前則曾於印度西部、鄰近巴基斯坦地區演習。

美國國防部回應10月軍演消息時，強調美國與印度的夥伴關係，是推動印太自由開放的關鍵之一，「準備戰爭」演習旨在強化合作應對地區挑戰的能力。

分析相信這次軍演反映華府，有意協助印軍在嚴寒高原地帶牽制中方，同時乘機加強與印度的軍事經濟合作。

中印2020年在較北的拉達克邊境曾爆發衝突，造成多名士兵死傷，雙方此後關係轉差、時有摩擦。