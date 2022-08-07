MIRROR演唱會｜警檢涉事螢幕支架　專家稱循金屬疲勞調查、料下周有結果

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會意外，警方在紅館檢走出事的大型螢幕及支架。

警方傍晚將三個4米乘4米的大型螢幕支架密封包裹，運上貨車搬走，及檢走6塊電子顯示屏及一枚斷裂的螺絲，相信與今次意外有關，預計未來幾天仍會到紅館蒐證。

有專家下午離開時說，調查工作會在短期內完成，工程師學會代表司徒家成：「我們朝金屬疲勞去調查，詳細情況要再開會，由主席和小組委員討論，看看大家是否同意路向及看化驗報告的結果。（估計還要調查多少天？）我想很快了，應該下星期左右。」

至於受傷的舞蹈員李啟言目前仍然危殆，維生指數穩定。網上流傳李啟言父親牧師李盛林發出的代禱信，透露李啟言清醒，能簡單與外界溝通，並希望其他傷者早日康復。