抵港檢疫周五起改3+4　醫學監察期內列黃碼禁入食肆等場所　可搭車上班

【有線新聞】政府宣布周五起，海外及台灣抵港人士酒店檢疫日數，由7天減至3天，餘下4天只需接受醫學監察，配合安心出行紅黃碼，期間不准進入食肆等高風險場所，但可以乘搭公共交通工具及上班上學。

現時由海外及台灣抵港的人士，要在指定檢疫酒店隔離7日，新措施本周五實施後，酒店檢疫期會縮短到3日，抵港當日會由以往視為第1日改為第0天，換句說即是要留在酒店4日3夜。

醫務衞生局局長盧寵茂：「醫學上很多類似的計算，第1日會視為第0日，事故發生當日會視作第0日，今次這個只是對齊定義，從檢疫的角度來看，他剛到香港，不可能視為已檢疫一日。」

抵港人士完成檢疫後便可離開酒店，回家接受4天醫學監測，現正檢疫的人，在酒店隔離滿3晚後亦可提早離開。

醫衞局說檢疫人士早上9點已可離開，但預告最終需待中午才能離開，醫務衞生局副秘書長馮浩賢：「我們可以想像在早上，可能有職員派早餐，亦可能有檢測人員在走廊找住客做檢測。酒店一向建立了一套制度，確保他們之間不會碰面導致交叉感染，所以所費的時間會長一點。」

整個縮短檢疫措施，會配合紅、黃碼一起推出，政府即日更新安心出行，行政長官李家超：「疫苗通行證二維碼分為『紅、黃、藍』三種顏色，他們要每日做快速測試，還要在抵港當日即是第零日，第二、四、六、九日做核酸檢測。」

安心出行會與政府系統作比對，一旦檢測陽性會轉為紅碼，陰性就會收到黃碼，是否變相將安心出行實名制？李家超：「我們今次採取紅、黃碼的措施，是基於疫苗通行證的資料來運作，及派發紅碼黃碼，眾所周知疫苗通行證是根據其個人的實際名字。」

居家醫學監察的4日，由於安心出行仍是黃碼，期間可以上班、上學、入商場、去街市及搭車，但不能以顧客或訪客身份，進入要主動審查疫苗通行證的地方，包括食肆、醫院、酒吧、遊戲機中心、健身中心及美容院等，直至第7日早上，黃碼會自動取消。