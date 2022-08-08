縮檢疫日數　酒店業料退款需時一個月　市民心動想外遊：在港困到快發瘋

【有線新聞】酒店檢疫日數縮短，已預訂7日酒店的人可獲退款，酒店業界說涉及過萬人，預料要一個月才完成退款。

接下來由外地返回香港，檢疫期縮短至3天，陪女兒去英國讀書的何女士認為，檢疫一天也太多，何女士：「如果放聖誕（假期）或暑假，不用在酒店隔離檢疫，我們才會考慮回來探親，或家人來（英國）探望我們再回香港。」

有人認為檢疫期一早應該縮短。「在家（隔離）較在酒店好，戴上（電子）手環在家便可以，沒問題，因為現在很多事在家做。」

聽到好消息有人馬上心動，想和一班朋友玩個夠，李先生：「在香港困到快要發瘋，我想去瑞士，去日內瓦，之後經過歐洲，之後飛去美國，回來經日本到香港，同朋友去（旅行），我做領隊帶一群人去。」麥先生：「方便很多，不用隔離這麼久，酒店費用也少很多。」

如此多旅客節省金錢，酒店業界接下來可能要處理過萬個退款申請，預料要一個月時間才可退款，酒店業主聯會經理陳媛妍 ︰「全部60多間（檢疫）酒店同一時間處理這些退款，銀行要處理如此多宗申請，他們負擔更大。」她估計檢疫期縮短後可騰空一半房間，有助吸引旅客到港，恢復香港長遠經濟。

國泰航空歡迎政府放寬檢疫安排，認為對促進旅客來港有正面作用，促請政府盡快制定清晰路線圖，在可行情況下，全面取消機組人員及旅客的防疫限制，維護香港的國際航空樞紐地位。