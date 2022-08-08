增4040宗確診、多七死　確診童患嘶哮症趨增　醫管局籲家長留意

【有線新聞】本港新增4,040宗新型肺炎確診，3,807宗是本地感染，多7人死亡。醫管局指近日多了確診兒童診斷出嘶哮症，指新型冠狀病毒有機會誘發此病，呼籲家長留意子女情況。

一名20個月大女嬰上星期五快測陽性，兩日後情況轉差，到聯合醫院求醫時氣促、發燒、嘔吐，診斷患上嘶哮症，要入住兒童深切治療部，情況一度嚴重，現時轉為穩定。醫管局指，新冠病毒有可能誘發嘶哮症，近一個星期確診兒童患上嘶哮症個案增加，呼籲家長留意，醫管局總行政經理劉家獻：「呼吸變快變得困難，或者呼吸時使用肌肉變得辛苦，或者聲音變沙啞，呼吸聲突然變高音如同狗吠，這些（症狀）可能比較後期，因為他可能到醫院才能給藥，讓他吸入特定藥物，病才可以更快得到治療，減少變重症或死亡風險。」

新增逾3,800宗本地個案，包括明愛醫院行政總監屈銘伸，他上星期四最後上班，沒有接觸病人。402所學校共呈報692宗陽性個案，有11間學校個別班級要停課一星期。再多7名確診者離世，年齡66至88歲，當中兩人未曾接種疫苗一針都未曾接種。

衞生防護中心指，近日本地感染BA.4及BA.5的個案比例達到12.7%，不排除成為主流，但現時的疫苗，仍有效減少感染BA.4或BA.5重症或死亡個案，呼籲未接種疫苗的市民盡快接種。