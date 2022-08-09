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2022年08月09日
港聞
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木蘭風球｜三號風球周三清晨6時前維持 杏花邨、紅磡碼頭等地風大雨大
【有線新聞】三號強風信號生效，會在早上6時前維持。
熱帶風暴木蘭集結在香港之西南偏南約440公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。
天文台指與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。按照現時預測路徑，木蘭會在早上最接近本港，在本港西南面三百公里外掠過，除非木蘭顯著增強或採取更接近的路徑，否則三號強風信號會在早上6時前維持。天文台會密切留意木蘭的動向，評估是否需要發出更高信號。
紅磡碼頭晚上橫風橫雨、風勢強勁，樹吹到左搖右擺，開傘都擋不到雨。有人在碼頭追風，天文台提醒市民遠離岸邊以免危險。杏花邨入夜雨勢頻密，海面風力增強，不時有浪拍打上岸，工作人員在行人路安裝防水閘。中環亦大風大雨，雨勢很密，樹葉吹到搖擺。
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