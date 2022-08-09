稱FBI突擊搜查海湖莊園寓所　特朗普批做法不適當

【有線新聞】美國前總統特朗普稱，聯邦調查局突擊搜查他在海湖莊園的私人寓所，批評是不必要和不適當，消息指與司法部調查特朗普涉嫌擅自帶走總統官方文件有關。

聯邦調查局探員取得搜查令，當地星期一上午開始搜查行動，到入夜後，美國前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園的大宅外仍有警車停泊。

特朗普當時不在莊園內，他離開紐約的特朗普大樓時無向在場的記者發言。他較早前發表聲明指，在海湖莊園的寓所被大批聯邦調查局探員突擊搜查，形容是被「佔據」，又指探員甚至強行打開他的夾萬，他強調自己已經配合與相關政府部門合作，聯邦調查局仍要這樣做是不必要和不適當，質疑當局利用司法制度作為武器，企圖阻止他參加下屆總統選舉。

司法部現正在調查特朗普被指企圖推翻選舉結果，及涉嫌違法帶走總統機密文件。消息指今次是與機密文件案有關，探員集中搜查他的辦公室和個人起居室，調查有多少文件被帶走和存放位置。

根據《總統檔案法》，總統任內的官方記錄必須收歸國家檔案館保留，檔案館今年年初已從海湖莊園收回15箱白宮檔案，當中包括機密文件。

報道亦指近月調查員多次到訪海湖莊園與特朗普律師會面，討論有關文件的事，相信今次搜查是要確保再無文件留在寓所內。