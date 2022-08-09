台海局勢　拜登料中方行動不會升級　美國防部批北京製造危機

【有線新聞】美國總統拜登回應近日台海局勢，他相信中方不會將行動升級，國防部批評北京製造危機，企圖威迫台灣和國際社會，重申美方對兩岸政策不變。

解除隔離的拜登周一前往肯塔基州視察水災災情，被問到是否憂慮台灣局勢。美國總統拜登：「我不憂慮，但我關注現時北京盡量調動解放軍，我不相信北京會做更多的事。（你認為佩洛西議長不應訪台嗎？）那是她自己的決定。」

美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍隨即在台灣周邊一連四日大規模軍演，周一再宣布舉行反潛和對海突擊聯合演練。白宮譴責北京行動具挑釁、不負責任、增加誤判風險。

美國國防部負責政策事務的副部長卡爾批評，北京正採取漸進戰術，試圖創造台海新現狀。美方並未改變對北京評估，仍然認為北京不太可能在未來幾年內試圖對台灣動武。美國國防部副部長卡爾：「明顯地，北京試圖威迫台灣；明顯地，他們試圖威迫國際社會，但我們不會上當，這不會奏效，這是人為製造的危險，不代表我們要參與，我認為這只會對北京有利。」

他強調美國對兩岸政策不變，美軍會繼續依據國際法在區域包括台海飛行、航行和執行任務，預告美軍艦艇未來數周通過台海。