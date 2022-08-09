指定處所兩周內須更新程式　其間以目測辨認紅黃碼人士　飲食業界冀政府協助小店

【有線新聞】為配合紅黃碼實施，政府要求食肆等指定處所兩星期內更新「驗證二維碼掃描器」及將裝置上網，不過部分執行細節被質疑造成漏洞，無法辨識所有持紅、黃碼的人。

現在入食肆等指定處所不是人人都要用安心出行，15歲或以下、65歲或以上及殘疾人士可獲豁免，變相令到這些處所不能夠透過安心出行上的疫苗通行證看到這些人是否屬於紅、黃碼，政府說正在想方法處理。醫務衞生局局長盧寵茂：「如果他是黃碼人士，我們會發出一個紙張認證，如果他獲豁免（安心出行），他可能不被發現。（這是否造成一個漏洞？）疫苗通行證本身都有這個出現，我們會繼續優化整個過程（剛才你說紙張認證是甚麼？會有「紙張版黃碼」？）我們的資訊科技部他們現在處理這個情況。」

另一個可能的漏洞是兩個星期後才強制處所用新的「驗證二維碼掃描器」及將裝置連接網絡，以比對政府資料庫核實哪些人拿着紅碼、黃碼，但拿着黃碼的人已陸續進入社區，如果處所仍在用舊版掃描器，就未必辨認到他們。副政府資訊科技總監黃志光：「盡量那些處所負責人開初時用目測，接着會有約兩個星期讓他安排做好更新，以及接駁互聯網。最主要的責任應該在到訪者不應進入這些處所。」

飲食業界說大部分食肆都未將驗證裝置連接網絡，但解決方法很簡單，買數據卡或連接店內Wi-Fi就可以。稻苗學會榮譽會長黃傑龍：「業界內有很多街邊小店，對資訊科技不熟悉的小型公司的確需要更多協助。食環署督察這14日內，希望他們盡量，特別是非集團式的小店，真的要在現場巡查時協助那些食肆明白及做到這項（新措施），而不是單純去檢控他。」