縮檢疫日數　有旅行社推亞洲雙人團、料生意多三成　業界：不取消隔離難吸外地客

【有線新聞】有旅行社趁檢疫期縮短，推出新優惠吸引客人吸客，估計生意會多兩至三成。

旅行返港只需要在酒店隔離三晚，不少市民都想去旅行，有旅行社推出二人旅行團吸引客人，東瀛遊執行董事禤國全：「推出了一些在亞洲團，例如泰國、韓國和日本的二人成行，不用齊人報名才可以肯定出發，兩位人報名已經可以出發。價錢盡量貼地一點，希望大家可以去旅行。」

他預料營業額會升兩至三成，但要回復疫情前水平，相信仍要一段時間，禤國全：「分行或網上或是電話中心多了很多客人查詢，過往一個月收的客量比較，相信會升兩三成。要回復疫情前的數量仍是漫漫長路，我估計一年多後才能完全恢復。」

新措施推出，出外旅遊的人數可望增加，但能否吸引外地旅客來港？金怡假期主席葉慶寧：「香港社會經濟需要泉源，即是外地來的旅客，來自歐美國家或亞洲國家。我認為是困難，一天你不取消隔離，旅行團和旅客的泉源不會流進來。」葉慶寧又說，疫情後不少員工已經轉行，未來會增聘人手應對出境旅行團增加。

旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，政府縮短酒店檢疫期難以吸引入境旅客，但對港人出境旅遊有正面影響。旅遊業議會總幹事楊淑芬：「增長我們認為一定有，例如兩、三成的增長，對於現在的外遊是有（幫助）的。但大家不要忘記，暫時我們的基數是非常細。六月七月我們只有數十間旅行社向我們登記，裏面的行程只有大約200多個團我們登記，但實質能夠出發的只有20個左右，所以大家看到數字是非常低。即使有增長，我們都認為是遠比疫情前每個月有7,000、8,000個旅行團登記數字實在是相差太遠。」