增4045確診、3人死　90歲老翁快測陽性三天後離世　當局籲長者有病徵應求醫

【有線新聞】本港新增4,045宗新型肺炎確診，3,783宗是本地感染，多3人死亡。一名90歲男死者呈報快測陽性3日後，在家中死亡，醫管局呼籲確診長者盡快求醫。疫情未見穩定向下趨勢，社交距離措施延長多14天。

其中一名90歲男死者，本身患有糖尿病、高血壓等，已接種兩劑疫苗，上星期二快速檢測陽性並向當局呈報，但無送院，3日後在家中昏迷，送院時已沒有生命跡象，最終在急症室離世。

醫管局總行政經理關慧敏：「（死者）期間有否到其他地方求醫，暫時未有其他資料。可能有些病徵較輕微，有咳嗽、鼻水或聲沙，可能是較早期病徵，如果有長期病患又有輕微病徵，盡早求診整體而言是有幫助。」

青山醫院成人精神科女病房，一名女護士上周四確診，之後再多2名病人感染，群組累計有3名病人及1名員工確診，同房10名病人要檢疫，病房停收新症。

關慧敏：「這班病人在戴口罩有少許困難，有關個案的真正原因關連，我們正在研究中，源頭會否來自社區？我們都不排除這個可能性。」

學校方面，280間學校呈報401宗個案，其中8間有班別要停課一周。