中韓外長會面　王毅籲中韓互不干涉內政

國務委員兼外長王毅，與訪華的南韓外長朴振會面，討論供應鏈和北韓議題。王毅指中韓要保持獨立自主，呼籲互不干涉內政，推動兩國戰略夥伴關係穩定發展。

王毅與朴振在青島舉行雙邊會談，是尹錫悅政府上台後首次有高層官員訪華。

王毅指今年恰逢中韓建交30週年，引用孔子的「三十而立」，指中韓關係經歷風雨洗禮，理應更加成熟、自主、穩定。

他指下一個30年，中韓兩國應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政，應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。

他指是兩國人民的意願，也是時代潮流的必然要求。中方願同韓方一道堅持雙方確定的戰略合作夥伴關係定位，推動兩國關係健康穩定向前發展。

朴振指兩國作為戰略合作夥伴，應加強高層戰略溝通，今後要通過穩定供應鏈等攜手克服新挑戰，又期待國家主席習近平在方便合適時訪韓。

他指朝鮮半島的和平與穩定面臨前所未有威脅，韓方將一貫堅持實現半島完全無核化，堅決應對挑釁，同時敞開對話大門，希望中方能發揮建設性作用說服北韓選擇對話而非挑釁。

韓聯社分析相信，中方提及的「維護供應鏈暢通」和「不干涉內政」，似乎是暗示台灣問題，並希望以美國為首、南韓有份參與的「晶片四方聯盟」供應鏈不會被壟斷。