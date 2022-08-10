抵港者四天監察期可上班　曾祈殷倡加密核酸檢測　安老業界：持黃碼員工減接觸長者

【有線新聞】抵港人士醫學監察期間可以如常上班，有醫生認為政府應該針對在安老院舍、醫院工作的人加密核酸檢測要求，安老業界就建議持黃碼的員工盡量減少接觸長者。

抵港檢疫期縮短至「3+4」，四天醫學監察期間，持黃碼人士不可以到院舍指定醫療處所等，不過這些場所的員工就可以如常上班，有醫生建議他們應該要每天做核酸檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「安老院舍、醫院或醫療機構（員工）可能政府值得再檢視,因為始終出入這些地方面對的人是一些體弱多病、年紀老邁或抵抗力較差的人士，所以如果這些員工從海外回來回到這些地方工作，我認為應該要用另一準則。」

安老事務委員會委員李輝亦認同由外地回來的院舍員工加密核酸檢測會更安全，不過最妥善都是遲些才上班。李輝：「持黃碼人士如果他有假期，院舍人手又允許他休假多4天，這樣大家都安心，但你知道這個行業長期人手緊絀，一個蘿蔔一個窟，如果他真的要上班要接觸長者的話，我們盡量希望他不要接觸一些未打針的長者。」

她又建議這些員工上班時要穿保護衣、戴N95口罩及面罩、與其他員工分開時段吃飯以及使用即棄碗筷。