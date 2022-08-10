據悉「公務員Secrets」兩管理員被捕　五救護員受查　涉年初疫情時籲同事勿上班

【有線新聞】警方國安處昨天以煽動罪拘捕兩人，消息指他們是社交專頁「公務員Secrets」管理員，五名救護員接受調查，涉嫌年初疫情時投稿及留言呼籲其他人不要上班，其中兩人涉嫌騙取假期被捕。

據了解，其中兩名被捕的「公務員Secrets」管理員分別是28歲的民政事務總署文員及29歲資科辦系統分析主任，另外五名受查的全部是救護員。消息指，他們涉嫌今年初第五波疫情高峰時向群組投稿及留言，呼籲其他救護員不要超時工作，甚至不要上班，涉嫌脅迫消防處，貼文加深不同階層居民間的惡感及敵意，其中兩人懷疑騙取假期被警方以詐騙拘捕。

消息指，國安處是收到舉報調查，公務員Secrets的版面已經刪除，專頁有逾16萬人讚好，列明是開放平台，任何貼文及留言等都不代表他們立場。專頁揭露過懷疑部門失當及公職人員行為不當的事，近期包括國安公署當值警員涉嫌卸下佩槍睡覺，警員之後被紀律調查並已離職。

今年四月有立法會議員質疑專頁影響政府威信。時任公務員事務局局長聶德權：「如果公務員發放了不真實訊息，或一些對內訊息不應對外發放的話，政府會嚴肅跟進及追究。」

曾任警務處副處長的公務員學院院長郭蔭庶上星期接受傳媒訪問時透露，有看過公務員Secrets，說想知道發生甚麼事。