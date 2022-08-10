香港製造｜紅A：堅持守住香港生產線　HK Tissue去年回流、嘆支援不足：像單打獨鬥

【有線新聞】六、七十年代香港工業發展蓬勃，品牌堅持香港製造是不少港人的回憶，不過本地生產企業由2005年接近13,000間跌至2020年約7,000間，時至今日要延續這份情懷靠的是一份信念。

香港人熟悉的紅色膠桶就在新蒲崗的一間廠房岀生，主打塑膠製家庭用品的紅A於1949年創立，在香港屹立近四分三個世紀。星光實業有限公司業務拓展總監梁馨蘭：「在2022年這一刻我可以答你，都是百分百香港製造。買少見少即是它有值錢的地方。稱得上香港製造的所有品牌、所有產品其實背後都有一個堅持，其中一個堅持就是要守着香港的生產線。七八年代大家都有機會去中國大陸發展或開更大的工場，很多人去了，唯獨我們留在香港，內地一定便宜很多，我們這裏的成本未必能跟上價格的問題。」

這一家紙巾廠就說今時不同往日，在香港同樣有方法壓低成本，上年決定回流。HK Tissue創辦人Kenneth：「回來香港做其中一個最大的目的就是，希望透過全自動生產線可以令成本盡量減低，亦希望在物流上盡量配合。」

以往在內地工廠超過十二萬呎，香港這裏只是以往的六分一，員工比以往少超過一半，他認為政府支援不足，增加在港設廠難度。 Kenneth：「很多東西都是自己單打獨鬥，國內對很多工廠有不同程度的支援，國內我們出80%的力量能夠做到150分的東西，但是在香港我們出150%的力量才有80分的東西做到出來。80年代的時候其實香港製造業曾經風靡全球，其中一個輝煌的時代，作為一個在香港土生土長的人，我亦希望能夠做到一個產品出來，跟別人說我們香港做出來的產品仍然是不錯。」