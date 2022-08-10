自由黨中委會決議取消榮譽主席職銜　田北俊、周梁淑怡、劉健儀會前退黨　同稱非常失望

【有線新聞】自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀決定退黨，原因是中委會無與他們討論，就計劃取消榮譽主席職銜，黨主席邵家輝正挽留他們。

自由黨下午開中委會，會上投票一致通過取消「榮譽主席」安排，自由黨黨魁張宇人：「（是否代表不尊重他們幾位榮譽主席？）當然不是。可以說從來不是個人的問題，亦不是針對人的問題，是因為（配合）黨的發展。（有沒有受到任何方面的壓力而作出決定？）我跟你說，是甚麼壓力呢？」

自由黨在社交網站發聲明，指收到意見認為需要檢討榮譽主席安排，黨團年初起已經多次討論，上月再經兩次常委會深入討論，到在星期三中委會會議決議，感謝田北俊等4名榮譽主席多年的貢獻。

決議前，3名榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀決定退黨，據了解3人分別去信黨主席邵家輝。其中田北俊批評，有關議程在會前已取得不少授權書，確保動議獲通過，事前從未跟數名榮譽主席商討，認為做法完全偏離自由黨的傳統和黨友間的互相尊重，對黨領導層的行為感到非常失望。他別無選擇，決定辭去黨內所有職務，並即時退出自由黨。

周梁淑怡的信就批評現任主席邵家輝處事獨行獨斷，事前未有跟當事人商討，沒有最基本的尊重。作為創黨成員、多年為黨任勞任怨的她，現時感到被嚴重冒犯，形容今次自由黨的處事手法，絕對稱不上有情有義，並不是她認識的自由黨；而劉健儀的信就提到對事件感到失望。

自由黨主席邵家輝：「（田北俊指對你們的行為很失望，你如何回應？）現在正在挽留，好不？我沒有補充。」

田北俊、周梁淑怡及劉健儀於93年有份創立自由黨，田北俊98年接任黨主席，同時成為立法會議員。03年田北俊倒戈反對23條立法，辭任行會成員，之後一年自由黨在立法會選舉贏得10席。14年佔中，田北俊促請梁振英考慮辭任特首後，被撤銷全國政協資格，理由是不聽勸告發表不利特首言論。17年黨內就提名特首有分歧，時任主席張宇人等支持林鄭月娥，田北俊等提名曾俊華。19年田北俊支持擱置修例，他與另外3名榮譽主席要求張宇人辭任行會。