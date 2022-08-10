增4593確診、4人死、4校有班別停課　兒童醫院4醫護染疫　曾照顧新冠病人

【有線新聞】本港新增4,593宗確診，包括249宗輸入個案，多4名患者離世。醫管局說長者的病情反覆，呼籲他們出現病徵就要及早求醫。

新增4,344宗本地感染，包括兒童醫院血液及腫瘤科病房4名職員，包括醫生、護士及病人服務助理確診，沒有人被列為密切接觸者。他們曾照顧一名在七月初確診的病人，醫管局正調查有沒有關聯。醫管局總行政經理關慧敏：「我們都看到他的病毒量有時高時低的情況，這些在一些抵抗力較差的病人都會見到這些情況，這個病人一直都接受隔離治療，所以同事照顧這些病人會用一些合適的保護裝備。」

4個離世患者全部都有長期病患，其中87歲男子上月中快測陽性，到指定診所求醫，醫生處方新冠口服藥。他10天後再因為發燒和氣促入院，病毒檢測仍然呈陽性，肺部情況惡化，併發心臟病，關慧敏：「這個伯伯沒有接種疫苗，疫苗是一個很重要的措施、方法保障我們，我們相信口服藥仍有幫助。」

另外有3間安老院舍和2間殘疾人士院舍出現個案，院友和員工需要檢疫。再多214間學校呈報277宗個案，4間學校的個別班級需要停課一周。

衞生防護中心又說，再發現更多瘧疾輸入個案，近一個月累計錄得85宗。