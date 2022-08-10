克里米亞基地爆炸俄軍否認受襲

【有線新聞】俄羅斯位於克里米亞的空軍基地，發生多次爆炸，至少1死9傷。俄方否認基地受襲，解釋只是儲存的彈藥爆炸。烏克蘭亦否認涉事，總統澤連斯基則重申會收復克里米亞。

網上流傳片段可見，克里米亞的俄羅斯空軍基地，不同區域同時發生爆炸，冒出大量黑煙。外電引述目擊者指基地至少發生12次爆炸。俄羅斯國防部否認受襲，解釋是有彈藥爆炸。俄方傳媒指初步估計，是有人違反消防條例導致爆炸，強調無戰機受損。

不過網上片段顯示，有疑似蘇24戰機嚴重損毀。烏克蘭基輔政府否認與爆炸有關；不過有官員透露，可能是克里米亞區內游擊隊所為，或者是烏克蘭製的長程武器造成。

總統澤連斯基則無正面回應，只重申烏克蘭定會收復克里米亞：「俄羅斯對烏克蘭之戰，及與自由歐洲之戰始於克里米亞，也必將結束於光復克里米亞。」

克里米亞這個空軍基地，是俄軍向烏克蘭南部發動空襲的據點。如果爆炸確認是烏克蘭方面發動，將會是克里米亞自2014年被俄羅斯吞併之後，首次遭受大規模攻擊。俄羅斯曾多次警告，若烏克蘭攻擊克里米亞，將招致空襲基輔指揮機關等大規模反擊。

俄軍出兵烏克蘭已接近半年，英國國防情報評估，俄軍在東部戰線推進未如預期。美國國防部更估計已有7至8萬名士兵傷亡，但俄羅斯總統普京提出的軍事目標仍一項也未達成。