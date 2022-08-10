西班牙推節能新規　空調溫度設上下限、櫥窗每晚熄燈　小商戶批打擊生意

【有線新聞】西班牙的新節能措施陸續生效，多個場所冷氣設定不准低於攝氏27度，暖氣不可高於19度，只有少數地方可略為調低冷氣至25度；商店就要在晚上十時前關掉櫥窗燈光。

馬德里商業區多間店舖周二晚關掉櫥窗燈，準備迎接節能新措施。到明年11月前，店面櫥窗和無人使用的公共建築最遲晚上十時關燈，多個場所空調溫度亦設上下限。辦公室、公共設施、文娛場所、酒店共用區、機場、火車站以及大小商戶，夏天冷氣溫度設定不得低於攝氏27度，冬天暖氣不可高於19度。下月初起需於當眼位置放置溫度計，更要「門常關」減少浪費，沒有門的商店9月底前必須加裝。

這輪措施是要配合西班牙政府近日與歐盟達成的協議，減省全國7%天然氣用量，以減少對俄羅斯能源的依賴。當局稱此舉既節能、商戶亦節省電費，但服務業和小商戶怨聲載道，認為不利於吸引顧客，加裝大門增加成本，部分機器密集的店面溫度會高更多。最終政府修訂容許餐廳、酒吧、健身室、髮型屋、自助洗衣店、醫療場所和交通工具等人員流動頻繁或員工體力勞動較多的場所，空調可設為25度。

馬德里自治區政府仍表明反對，指新規定影響消費意欲、打擊旅遊業，甚至危及社會秩序。西班牙近期接連受熱浪侵襲，氣溫更不時逾40度。