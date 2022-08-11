金正恩宣布北韓抗疫勝利

【有線新聞】北韓領袖金正恩宣布抗疫勝利，形容是世界衛生史上的奇蹟，並解除持續近百日的最嚴格防疫限制。其妹金與正透露金正恩曾經發高燒病重。

北韓領袖金正恩周三主持全國緊急防疫總結會議，出席的人全部都沒有戴口罩。金正恩稱經過91天最嚴格抗疫，確定已經消除新型肺炎傳播源，宣告抗疫勝利。

北韓領袖金正恩：「親愛的同志們，過去艱難的防疫戰爭正式終結，今天我們終於能宣布勝利。」