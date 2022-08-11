返回 按輸入鍵開始搜尋
金正恩宣布北韓抗疫勝利
【有線新聞】北韓領袖金正恩宣布抗疫勝利，形容是世界衛生史上的奇蹟，並解除持續近百日的最嚴格防疫限制。其妹金與正透露金正恩曾經發高燒病重。
北韓領袖金正恩周三主持全國緊急防疫總結會議，出席的人全部都沒有戴口罩。金正恩稱經過91天最嚴格抗疫，確定已經消除新型肺炎傳播源，宣告抗疫勝利。
北韓領袖金正恩：「親愛的同志們，過去艱難的防疫戰爭正式終結，今天我們終於能宣布勝利。」
北韓在5月12日首次對外承認發現Omicron BA.2病例，之後的個案只稱為不明發燒病例，最多一天新增逾39萬宗，累計近480萬宗。
金正恩在會上證實所有確診個案均是感染Omicron BA.2病毒株，沒出現或輸入新的變種或亞型病毒株，上月底起再沒有發現疑似染病個案，最後一批患者亦已全部康復。
他又稱疫情只造成74人死亡，死亡率極低，是世界衛生史上前所未見的奇蹟，感謝防疫人員、科學家等的貢獻。即日起解除實施91天的最嚴格防疫級別，回復正常防疫措施。但強調周邊地區疫情未平息，要繼續守住鋼鐵般的隔離屏障，全面檢查邊境、海岸和空域。
其胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正透露，金正恩在打防疫戰期間亦曾經發高燒病重，但他心繫人民，沒有一刻躺下病床休息。金與正又歸咎疫情源頭是南韓在邊境發放反朝單張散播病毒，會考慮採取強硬措施報復。
南韓統一部對朝方指控深表遺憾，批評是毫無根據。