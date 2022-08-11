月初至今約2,200幼童打科興　下周一起青衣站、兒童醫院、母嬰院可接種

【有線新聞】月初至今有約2200名3歲以下幼童接種了科興疫苗，公務員事務局局長楊何蓓茵說，下星期一起會開放更多接種地點，希望可方便家長、提升接種率。

過去一星期，接種了科興疫苗的6個月至3歲幼童有約2,200人，除了原來5個接種地點，下星期一起，家長有多兩個選擇，包括港鐵青衣站疫苗接種中心和兒童醫院，其中兒童醫院會同時為5歲至11歲兒童打復必泰疫苗，星期五起接受預約。

公務員事務局局長楊何蓓茵 ︰「我們會把兩種疫苗接種的地方分開，接種疫苗前工作人員也會和父母說清楚，問清楚他們注射哪種疫苗，會做核實工作，所以混亂情況我們不會發生，我希望多些家長會更方便一些，可以帶多些小朋友打針。」

為了更方便家長，下星期一開始，家長帶幼童到衞生署轄下的母嬰健康院接受常規服務時，可以一併接種疫苗，毋須事先預約，楊何蓓茵︰「即使是數宗兒童重症也好，其實也很令人心痛，因為這些兒童、這些小朋友也不是有甚麼特定病患，之前也是健康的小朋友，但是因為感染了新型肺炎，之後有比較嚴重併發症、腦炎等，甚至有死亡個案，實在令人非常難過，希望父母真的不要遲疑。」

楊何蓓茵又說，已有兩間幼稚園安排了外展隊為學生打針，接下來8月底開學後會到更多學校為學生接種。