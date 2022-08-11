美食博覽｜「入樽賽」兩婦射贏鮑魚山　展商紛推一元優惠、盼消費券帶動銷情

【有線新聞】一連五日的美食博覽開鑼，今年場內繼續禁止飲食，多個參展商推出一元優惠吸客，希望消費券能夠刺激銷情。

一開門就不斷跑，做人最重要有目標。市民的目標明確，入場就是要贏走150罐鮑魚，可惜最終輸了給這對70多歲「好姊妹」，限時兩分鐘內「入樽」41次，這座鮑魚山非你們莫屬。

王女士︰「已經排隊幾天，排了3晚，我心目中打算贏50罐而已，已經很滿足，感謝神，是神給我的。（贏了那麼多鮑魚打算如何拿回家？）現在很頭痛。」

莫女士︰「送給親戚朋友，每天用來煮餸，不用買菜。」

剛剛開幕，場內已到處都以一元售價招客，易小姐︰「之前搶了（一元）鮑魚麵，這裏是第二檔，有消費券很開心。（今天會花光消費券嗎？）也會，因為我今年是首次來美食博覽。」遲了入場也不怕，一元雞煲中午12點才開賣。葉小姐︰「很開心，我今早主要排隊等這個，因為自己個人喜歡吃雞煲，而且它有很多不同口味，比較喜歡。」

要解決只可看、不能試吃，一於即場煮給你嗅，不只攻佔嗅覺，連聽覺也搶佔。參展商梁小姐︰「會播放雞啼聲，希望用聲音和香味讓市民聞到後走過來，起碼先看一看，這幾個小時人流都很足夠，旺丁也旺財。消費券大家都花得很開心、爽快一些，如剛才一開檔時，客人都幾盒幾盒地買。」

美食博覽首四天朝十晚十開放，下星期一閉幕當日就會提早傍晚6時結束。