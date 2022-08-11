電檢引國安條文促刪涉佔中畫面　金馬獎動畫《暗房夜空》一刀不剪取消放映

【有線新聞】2017年金馬獎最佳動畫短片–香港動畫《暗房夜空》，原定周末再公映，電檢處引用國家安全條文，要求刪走不足一秒涉及佔中的畫面，創作團隊決定一刀不剪、取消放映。電檢處回覆說不評論個別電影的檢查決定，耳朵會篩走我們認為的噪音，因為在這個眼睛主導的城市，我們眼見主流，耳朵便會聽到主流。

這套香港製造的動畫，講述同性戀者爭取平權的故事，2017年奪得台灣金馬獎最佳動畫短片，是首套香港動畫獲得這項殊榮。過去五年曾經多次公開放映的動畫，現在已經不能再播，全因片中的第4分06秒這個不足一秒的畫面。

主辦放映會的「平地映社」引述電檢處指，這格畫面重現「非法佔領行動」，引用電影檢查條例，包括有關國家安全的條文要求刪剪，否則不可取得IIA的電影評級及電影核准證明書公開放映，製作團隊最終決定一刀不剪、取消放映。

創作這套動畫的石家俊、黃俊朗、黃梓瑩透過主辦單位回覆，說他們的感受是「真的只是一兩秒的畫面」。這套動畫是他們就讀公開大學時的畢業作品，已改名的都會大學亦有在校網介紹，不過原本上載了的完整版本已經看不到。都大回覆指，得悉電檢處不批准放映短片後，暫時轉為私人影片以了解詳情。